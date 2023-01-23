『IODATA HDD-UT2K (ブラック) テレビ録画&パソコン両対応 外付けハードディスク 2TB【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 08時 30分に出品され03月28日 08時 30分に終了予定です。即決価格は8,344円に設定されています。現在345件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

IODATA HDD-UT2K (ブラック) テレビ録画&パソコン両対応 外付けハードディスク 2TB



【商品説明】

・ポータブル



【サイズ】

高さ : 9.20 cm

横幅 : 22.10 cm

奥行 : 22.70 cm

重量 : 1.00 kg

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。