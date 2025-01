Patriot Viper Steel DDR4 4400MHz PC4-35200 16GB KIT (8GB x 2枚) アルミニウ【年末の贈り物】

商品情報

サイズ:4400MHz 16GB

スタイル:DDR4

容量: 16GB (8GB x 2枚)

速度: DDR4 4400MHz (PC4-35200)

グレーViperアルミニウム製のヒートシンク

最新のAMDとIntelプラットフォームとの互換性; Please check motherboard compatibility by visiting www.patriotmemory.com before purchase

永久を提供します