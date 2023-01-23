『MUM マザーズバッグ 黒 キルティング 軽量 大容量 ショルダーバッグ ボストンバッグ マスクポケット【2024年最新】 』はヤフオクでから04月30日 19時 06分に出品され04月30日 19時 06分に終了予定です。即決価格は8,344円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MUM マザーズバッグ 黒 キルティング 軽量 大容量 ショルダーバッグ ボストンバッグ マスクポケット
【商品説明】
・しっかり持ち手 女性が掴みやすい2ｃｍ幅、しっかりした素材で肩へのおさまりもよく荷物の重さを感じさせません。柔らかいバッグ素材を持ち手が支えて，出し入れがラクラク、煩わしさを解消します。大きく重くみえがちなバッグを、持ち手の縦のラインがスッキリとした印象を与えます。
・コロナ対策応援します！ 楽しい外食の時、マスクの置き場に困ります。マスクケースも忘れがち、手間もかかります。解決策としてマスク専用のポケットを作りました。ササッと出し入れが簡単です！あわせて、ウイルス対策グッズも収まります。お出かけを気軽に快適に。
・・先輩ママの貴重なご意見から作り上げたマザーズバッグです。『お子様から、手は離しても目は離さない!』をテーマに、少
【サイズ】
高さ : 9.60 cm
横幅 : 41.10 cm
奥行 : 52.40 cm
重量 : 680.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8344円
96 入札履歴
終了
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