『ポータブルナビ カーナビ 5インチ 2020年 春版 地図搭載 オービス Nシステム 速度取締 12V 24V NV-A011A【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 04時 57分に出品され03月06日 04時 57分に終了予定です。即決価格は8,344円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【コンパクトな一体型GPS内蔵5インチサイズ】 5インチとコンパクトなサイズなので設置場所に困らず、運転中に視界を遮ることもありません。

【3種類の取締ゾーン情報収録】 速度取締エリア・Nシステム・オービスの3種類の取締ゾーン情報を収録。 取締ゾーン警告表示のON/OFF切替機能付き。

【操作しやすくルート案内時も分かりやすい画面表示】 5インチと小さな画面、操作しやすいようにボタンデザインやレイアウト。 右左折時には大きな矢印で分かりやすく案内。

【カスタム画面搭載】 運転中の速度、走行距離などをGPSデータをもとに表示。

【12V/24V両対応】 microSDカードに保存されたMP3やAVIなどの音楽・動画・写真ファイルの再生が可能。