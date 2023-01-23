『骨伝導イヤホン Bluetooth マイク付き DSPノイズキャンセリング クリアな通話体験 骨伝導ヘッドセット 耳を塞がない オープンイヤ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 21時 06分に出品され03月26日 21時 06分に終了予定です。即決価格は8,343円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※お買い物ガイドをご覧いただいた上でご購入頂きますようお願い致します。
【商品名】
骨伝導イヤホン Bluetooth マイク付き DSPノイズキャンセリング クリアな通話体験 骨伝導ヘッドセット 耳を塞がない オープンイヤ
【商品説明】
・??【Bluetooth完全ワイヤレス、スポーツの最適なパートナー】：YouthWhisperの骨伝導イヤホンは「ながら使い」に適した設計のため、BluetoothはQualcommチップを採用され、高速で安定した接続を実現します。防塵・防水規格IP55は砂ぼこりの侵入を防ぎ、汗をかくシーンでも使用しやすく、突然の降雨でも故障を避けられます。完全ワイヤレスイヤホンなので、ケーブルが絡まるなどのデメリットもない、片手で簡単に「音楽再生/一時停止、曲送り、曲戻し、音量上げ、音量下げ、電話を受ける/切る/終
【サイズ】
高さ : 4.90 cm
横幅 : 10.20 cm
奥行 : 14.60 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8343円
183 入札履歴
終了
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