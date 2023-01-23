骨伝導イヤホン Bluetooth マイク付き DSPノイズキャンセリング クリアな通話体験 骨伝導ヘッドセット 耳を塞がない オープンイヤ【2025の人気アイテム】

商品情報

※お買い物ガイドをご覧いただいた上でご購入頂きますようお願い致します。



【商品名】

骨伝導イヤホン Bluetooth マイク付き DSPノイズキャンセリング クリアな通話体験 骨伝導ヘッドセット 耳を塞がない オープンイヤ



【商品説明】

・??【Bluetooth完全ワイヤレス、スポーツの最適なパートナー】：YouthWhisperの骨伝導イヤホンは「ながら使い」に適した設計のため、BluetoothはQualcommチップを採用され、高速で安定した接続を実現します。防塵・防水規格IP55は砂ぼこりの侵入を防ぎ、汗をかくシーンでも使用しやすく、突然の降雨でも故障を避けられます。完全ワイヤレスイヤホンなので、ケーブルが絡まるなどのデメリットもない、片手で簡単に「音楽再生/一時停止、曲送り、曲戻し、音量上げ、音量下げ、電話を受ける/切る/終



【サイズ】

高さ : 4.90 cm

横幅 : 10.20 cm

奥行 : 14.60 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。