『リッチェル キャンピングキャリーファインダブルドアM ブルー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 04時 53分に出品され04月02日 04時 53分に終了予定です。即決価格は8,343円に設定されています。現在682件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「リッチェル」より引用"
【商品名】
リッチェル キャンピングキャリーファインダブルドアM ブルー
【商品説明】
・原産国:日本
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :40.5×55.5×37.5cm
・本体重量:2.4kg
【サイズ】
高さ : 38.00 cm
横幅 : 40.00 cm
奥行 : 53.00 cm
重量 : 2.18 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8343円
682 入札履歴
終了
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