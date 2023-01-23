『Re:ゼロから始める異世界生活 エミリア 風コスプレ衣装 演出服 制服 礼服 イベント パーティー 靴 ウィッグも選択可 hhc1107【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 09時 13分に出品され03月28日 09時 13分に終了予定です。即決価格は8,343円に設定されています。現在440件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 この商品は新品です。（ ※付属品をご購入の場合は納期がかかる時がございます、お急ぎの方、事前にお問い合わせください。）



構成:ドレス、王冠、髪飾り、イヤリング、襟飾り、帯、袖、。



材質：高級ポリエステル等生地で製作しました。



ウィッグ：高級人工毛、耐熱180なので、ドライヤー・アイロンが使えます。



※衣装はオーバーロック処理されてます。 （※生地をレーザー照射で焼き切っているので、カットの部分は若干茶色く焦げ跡がつく可能性があります。返品、交換は受け付けておりませんので、予めご理解頂きますようお願いいたします。）