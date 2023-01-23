『北海道産 牛霜降りハンバーグ10個セット(1個 150g) お歳暮 お年賀 ギフト 惣菜 ハンバーグ 北海道 肉の山本 お取り寄せ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 14時 51分に出品され03月13日 14時 51分に終了予定です。即決価格は8,343円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他牛肉
【商品名】
北海道産 牛霜降りハンバーグ10個セット(1個 150g) お歳暮 お年賀 ギフト 惣菜 ハンバーグ 北海道 肉の山本 お取り寄せ
【商品説明】
・お召上がり方法:冷凍状態でお届けしますので、自然解凍後にフライパンで焼き目をつけ、ホイルに包んでトースターや、オーブンで火を通してください。
・商品内容：1個 150g×10個、おろしソース 15g×10個 原材料名:牛肉 原産地:北海道産
・商品名：北海道産 牛霜降りハンバーグ10個セット(1個 150g) 化粧箱入り
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
X01B0D797M
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落札価格8343円
771 入札履歴
終了
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