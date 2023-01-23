『TAGO STUDIO T3-CB43(BK)T3-03用 φ4.4 5極プラグ バランス 1.2M 黒【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 18時 19分に出品され03月06日 18時 19分に終了予定です。即決価格は8,343円に設定されています。現在695件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TAGO STUDIO T3-CB43(BK)T3-03用 φ4.4 5極プラグ バランス 1.2M 黒



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.50 cm

横幅 : 12.30 cm

奥行 : 17.90 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。









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