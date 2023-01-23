『コールマン(Coleman) 寝袋 アドベンチャークッションバッグ C5 快適温度5度 封筒型【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 23時 55分に出品され03月28日 23時 55分に終了予定です。即決価格は8,343円に設定されています。現在853件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
コールマン(Coleman) 寝袋 アドベンチャークッションバッグ C5 快適温度5度 封筒型
【商品説明】
・使用サイズ:約150×190cm
・分割時:約75×190cm
・商品モデル番号:2000038136
・色:ネイビー
・重量:約3.4Kg
【サイズ】
高さ : 23.00 cm
横幅 : 40.00 cm
奥行 : 47.20 cm
重量 : 4.04 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
バイヤー (BYER) アラガッシュプラスコット 12410058000000 6.3×17×97cm
¥ 8341
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落札価格8343円
853 入札履歴
終了
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