『コールマン(Coleman) 寝袋 アドベンチャークッションバッグ C5 快適温度5度 封筒型【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 23時 55分に出品され03月28日 23時 55分に終了予定です。即決価格は8,343円に設定されています。現在853件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コールマン(Coleman) 寝袋 アドベンチャークッションバッグ C5 快適温度5度 封筒型



【商品説明】

・使用サイズ:約150×190cm

・分割時:約75×190cm

・商品モデル番号:2000038136

・色:ネイビー

・重量:約3.4Kg



【サイズ】

高さ : 23.00 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 47.20 cm

重量 : 4.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。