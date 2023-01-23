『ZUGU iPad Air5 2022 / Air4 2020 ケース 10.9インチ 第5世代 / 第4世代 極薄 落下衝撃保護 8段階ス【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから02月13日 15時 59分に出品され02月13日 15時 59分に終了予定です。即決価格は8,343円に設定されています。現在370件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ZUGU iPad Air5 2022 / Air4 2020 ケース 10.9インチ 第5世代 / 第4世代 極薄 落下衝撃保護 8段階ス
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 1.90 cm
横幅 : 19.41 cm
奥行 : 26.11 cm
重量 : 480.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8343円
370 入札履歴
終了
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