『アディダス ADIDAS イタリア代表 23 ホームユニフォーム レディース [サイズ：M] [カラー：ブルー] #EVZ20-HT1613【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 07時 17分に出品され03月03日 07時 17分に終了予定です。即決価格は8,343円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
リサイクル素材で作られた、サポーター向けイタリア代表ユニフォーム。イタリーをその中核に。イタリア文化の繁栄の貴重な礎ともいえる大理石をデザインのコアとした、目を釘付けにするサッカーユニフォーム。金色のディテールとバックネックの「Italia」のサインオフ、そして大理石を模した模様が、アズーリという名前に象徴される有名なチームカラーに映えるデザイン。サポーターのためにアディダスがデザインしたこのシャツには、優れた吸湿性を発揮するAEROREADYとウーブンエンブレムを採用している。素材:リサイクルポリエステル100% キーワード[ スポーツ・アウトドア:サッカー・フットサル:メンズウェア:レプリカユニフォーム ] 商品名[ アディダス イタリア代表 23 ホームユニフォーム レディース [サイズ：M] [カラー：ブルー] #EVZ20-HT1613 ] 英語名[ ADIDAS ]
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落札価格8343円
211 入札履歴
終了
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