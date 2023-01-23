『FCS2 CONNECT BLACK SMALL QUAD REAR SIDE BYTE RETAIL FINS/FCSII エフシーエス2【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 21時 44分に出品され03月27日 21時 44分に終了予定です。即決価格は8,343円に設定されています。現在263件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
FCS2 CONNECT BLACK SMALL QUAD REAR SIDE BYTE RETAIL FINS/FCSII エフシーエス2
【商品説明】
・SMALL（50kg-65kg
・こちらのフィンは2枚セットになります。
・カラー:BLACK
・ベース(幅):87mm / デプス(奥行):93mm
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8343円
263 入札履歴
終了
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