『FCS2 CONNECT BLACK SMALL QUAD REAR SIDE BYTE RETAIL FINS/FCSII エフシーエス2【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 21時 44分に出品され03月27日 21時 44分に終了予定です。即決価格は8,343円に設定されています。現在263件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

FCS2 CONNECT BLACK SMALL QUAD REAR SIDE BYTE RETAIL FINS/FCSII エフシーエス2



【商品説明】

・SMALL（50kg-65kg

・こちらのフィンは2枚セットになります。

・カラー:BLACK

・ベース(幅):87mm / デプス(奥行):93mm



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。