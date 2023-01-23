『(整体院長監修) RELX トータルボディケア MINI 筋膜リリースガン (国内メーカー) 超軽量320g 20段階強力振動 ハンデ?【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 09時 32分に出品され03月24日 09時 32分に終了予定です。即決価格は8,342円に設定されています。現在535件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 説明※初めての充電時や長期間使用しなかった場合、充電時間や使用時間が目安と大きく異る場合がありますが、通常何度か充電や使用を繰り返すと正常に戻ります。 ※定格電源DC5V-2A以上の出力では正常に充電できない場合がありますので充電時には定格電源DC5V-2A以下のものをご使用ください。 ※本製品到着時、本体は充電されておりませんので満充電してからご使用ください。 ※USB-Cケーブルは必ず付属のケーブルをご使用ください。 ※製品の安全上、充電中はご使用いただけません。