『TIFOSI 流行 シールド 競技 Davos [ダヴォス アジアン マットブラック スモーク/ACレッド/クリア] 1510100101【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月08日 04時 53分に出品され04月08日 04時 53分に終了予定です。即決価格は8,342円に設定されています。現在184件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 近年のトレンドであるフルフレームシールドタイプのモデルがTIFOSIから新登場。全方向に広い視界を確保しつつ、レンズ全体をフレームで覆うことで剛性、安全性も両立。シャープな印象はレースシーンなどで目を引くこと間違いなし。調光モデルは日差しの強いシーンで活躍するスモークフォトテックをチョイス。