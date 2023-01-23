『タミヤ 1/24 スポーツカーシリーズ ポルシェ 911 GT1 フィニッシュボディ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 05時 49分に出品され04月01日 05時 49分に終了予定です。即決価格は8,342円に設定されています。現在217件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

タミヤ 1/24 スポーツカーシリーズ ポルシェ 911 GT1 フィニッシュボディ



【商品説明】

・組み立て、塗装が必要なプラモデル。別途、工具、塗料等が必要。



【サイズ】

高さ : 6.86 cm

横幅 : 25.91 cm

奥行 : 38.61 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。