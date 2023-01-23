『タミヤ 1/24 スポーツカーシリーズ ポルシェ 911 GT1 フィニッシュボディ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 05時 49分に出品され04月01日 05時 49分に終了予定です。即決価格は8,342円に設定されています。現在217件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
タミヤ 1/24 スポーツカーシリーズ ポルシェ 911 GT1 フィニッシュボディ
【商品説明】
・組み立て、塗装が必要なプラモデル。別途、工具、塗料等が必要。
【サイズ】
高さ : 6.86 cm
横幅 : 25.91 cm
奥行 : 38.61 cm
重量 : 520.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8342円
217 入札履歴
終了
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