『Fate/Grand Order FGO 紫式部 ムラサキシキブ コスプレ衣装 ハロウィン コスチューム 大人 変装 仮装 cosplay イベント アニメ クリスマス【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 17時 00分に出品され03月26日 17時 00分に終了予定です。即決価格は8,342円に設定されています。現在359件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品詳細
| セット
ワンピース、袖*2、アームカバー*2、髪飾り、バッグ、袖飾り
材質
ポリエステル、合皮。生地など厳選された独自の素材を使用しております。 素材、仕様に拘る場合、気楽にスタッフまでお問い合わせください！
ご注意
在庫の流動性が高いので、お急ぎの方や納期にご要望のあるお客様は恐れ入りますが事前にご確認ください。
オーダーメイドは2000円の追加料金がございます。作成上でのご要望等は「備考」にご記入下さい。ご提供のサイズが不正のため、衣装が着用できない場合、ご返品はお断りさせていただきます。 ご了承ください。
※モニターの設定や部屋の照明等の具合によって、実際のものと色が異なって見える場合がありますのでご了承ください。
全国送料は１点1500円となります。同梱商品がある場合、1点につき500円加算となります。沖縄周辺離島・一部地域は2，500円となります。
商品カテゴリ
商品コード
101007082
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落札価格8342円
359 入札履歴
終了
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