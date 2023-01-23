『フットマーク 楽に泳げる水着 4 メンズ 1291 M 1210083【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 05時 09分に出品され03月17日 05時 09分に終了予定です。即決価格は8,342円に設定されています。現在695件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 快適な泳ぎをサポート。

浮力のある素材でできた水着です 注意事項：※楽に泳げる水着の浮力は600gです。

泳ぐ距離を伸ばしたい方、フォームを改善されたい方向けの水着です。

※「救命具」ではありませんのでご注意ください。

全く泳げない方の単独でのご利用はご遠慮ください。

必ず泳げる成人の方の補助の元、ご利用くださいませ。

素材：表地ポリエステル100％（切り替え部分も同）、中材：ネオプレンラバー使用（切り替え部分にはなし）



原産国：ベトナム