『フットマーク 楽に泳げる水着 4 メンズ 1291 3L 1210083【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 05時 05分に出品され03月23日 05時 05分に終了予定です。即決価格は8,342円に設定されています。現在998件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
快適な泳ぎをサポート。
浮力のある素材でできた水着です 注意事項：※楽に泳げる水着の浮力は600gです。
泳ぐ距離を伸ばしたい方、フォームを改善されたい方向けの水着です。
※「救命具」ではありませんのでご注意ください。
全く泳げない方の単独でのご利用はご遠慮ください。
必ず泳げる成人の方の補助の元、ご利用くださいませ。
素材：表地ポリエステル100％（切り替え部分も同）、中材：ネオプレンラバー使用（切り替え部分にはなし）
原産国：ベトナム
Nautica Mens Standard 8 Quick-Dry Swim， Azure Blue
¥ 8316
◆◆□ ＜スピード＞ SPEEDO メンズ スタンダードジャケット SA01901
¥ 8308
arena(アリーナ) スポーツ用 ウィンドウジャケット ARN-9330 BK×RD S
¥ 8306
アリーナ arena ARN-3071WJ ジュニアスーパーストリーナ(着やストラップ) 水泳 リミック ブラックxP003-ピンク
¥ 8274
アリーナ arena ARN-3045WJ ジュニアハーフスパッツ(クロスバック) 水泳 ハーフスパッツ ブラックxP002-イエロー・グレイ
¥ 8274
アリーナ arena ARN-3071WJ ジュニアスーパーストリーナ(着やストラップ) 水泳 リミック ブラックxP002-オレンジ
¥ 8274
アリーナ arena ARN-3045WJ ジュニアハーフスパッツ(クロスバック) 水泳 ハーフスパッツ ブラックxP001-ブルー・オレンジ
¥ 8274
アリーナ arena ARN-3071WJ ジュニアスーパーストリーナ(着やストラップ) 水泳 リミック ブラックxP003-ピンク
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アリーナ arena ARN-3045WJ ジュニアハーフスパッツ(クロスバック) 水泳 ハーフスパッツ ブラックxP002-イエロー・グレイ
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アリーナ arena ARN-3071WJ ジュニアスーパーストリーナ(着やストラップ) 水泳 リミック ブラックxP002-オレンジ
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アリーナ arena ARN-3045WJ ジュニアハーフスパッツ(クロスバック) 水泳 ハーフスパッツ ブラックxP001-ブルー・オレンジ
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スピード ワンピース水着 FLEXΣ? セミオープンバックニースキン レディース LM
¥ 8652
落札価格8342円
998 入札履歴
終了
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