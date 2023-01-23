『ミレスト MILESTO ミレスト バックパック リュック リュックサック メンズ レディース PC収納 a4 Hutte 黒 ブラック b【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 05時 13分に出品され03月29日 05時 13分に終了予定です。即決価格は8,341円に設定されています。現在967件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ミレスト MILESTO ミレスト バックパック リュック リュックサック メンズ レディース PC収納 a4 Hutte 黒 ブラック b



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 38.20 cm

奥行 : 45.40 cm

重量 : 620.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ミレスト

MILESTO

ミレスト

バックパック

リュック

リュックサック

メンズ

レディース

PC収納

a4

Hutte

黒

ブラック

b