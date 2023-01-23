『送料無料 北海道産 大納言 小豆 大平株式会社 300g 30袋入【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 08時 22分に出品され03月05日 08時 22分に終了予定です。即決価格は8,341円に設定されています。現在948件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 北海道、沖縄のみ別途送料が必要となります



返品期限・条件

返品は、商品到着から7日以内に連絡をいただいたもの、また未開封・未使用のもののみお受けいたします。



お客様ご都合によるご返品は、ご返品の送料・先にお届け致しました送料・当店負担の手数料・ご返金の振込手数料がお客様ご負担となります。





商品リニューアルやキャンペーンなどにより、お届け商品の容量・デザイン等が、掲載情報と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。