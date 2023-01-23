『シマノ(SHIMANO) 22 ミラベル 2500S【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 09時 44分に出品され03月03日 09時 44分に終了予定です。即決価格は8,341円に設定されています。現在827件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ギア比：5 / 実用ドラグ力(kg)：2.5 / 最大ドラグ力(kg)：4
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)：73 / 自重(g)：205
スプール 径/ストローク(mm)：46.5/14.5
糸巻量：ナイロン(lb-m) 5-110、6-95、8-70 / フロロ(lb-m) 4-130、5-100、6-80 / PE(号-m) 0.6-200、0.8-150、1-120
ハンドル長さ(mm)：55 / ベアリング数(BB/ローラ―)：5/1
※当店はAmazonマルチチャネルサービスにより発送を委託しております。
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落札価格8341円
827 入札履歴
終了
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