『キャットタワー 据え置き キャットタワー アメリカPetPals グリーンスクエア キャットコンド＆スクラッチャー MOYO【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 03時 14分に出品され03月17日 03時 14分に終了予定です。即決価格は8,341円に設定されています。現在995件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 アメリカで数々の賞を受賞しているペットメーカー！PetPalsからキャットタワーが新登場！おもちゃとサイザルマットを備えているPetPalsハート型のコンドミニアム。 爪とぎできるように上部にスクラッチマットがついています。ベッドの中にはクッションも付いていておもちゃのぼんぼりがついています。 サイズ38×33×33ｃｍ