『SunRuck サンルック 立ち上がり手すり 介護 補助 手すり 折り畳み可能 高さ調整【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 21時 39分に出品され03月08日 21時 39分に終了予定です。即決価格は8,341円に設定されています。現在216件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
カラー：白
サイズ：1個 (x 1)
サイズ（約）：展開時/幅：51cm×奥行：38cm×高さ：71.5〜86.5cm 収納時/幅：51cm×奥行：11cm×高さ：78cm
重量（約）： 2.2kg
耐荷重：140kg
材質：アルミ、スチール、EVA
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落札価格8341円
216 入札履歴
終了
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