『SunRuck サンルック 立ち上がり手すり 介護 補助 手すり 折り畳み可能 高さ調整【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 21時 39分に出品され03月08日 21時 39分に終了予定です。即決価格は8,341円に設定されています。現在216件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 カラー：白

サイズ：1個 (x 1)

サイズ（約）：展開時/幅：51cm×奥行：38cm×高さ：71.5〜86.5cm 収納時/幅：51cm×奥行：11cm×高さ：78cm

重量（約）： 2.2kg

耐荷重：140kg

材質：アルミ、スチール、EVA

カテゴリ ダイエット、健康

その他ダイエット、健康 タグ SunRuck

サンルック

立ち上がり手すり

介護

補助

手すり

折り畳み可能

高さ調整