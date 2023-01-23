『ペット 犬用 ドライブボックス ドライブベッド ペットベッド アームレスト 柴犬用 小型犬 中型犬 2way キャリーバッグ 後部座席 車載用 飛び出し防止【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 19時 35分に出品され03月18日 19時 35分に終了予定です。即決価格は8,341円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【サイズ】44*24*22cm（推奨体長33cm以下）52*27*25cm（推奨体長40cm以下）
【機能】車酔い防止、飛び出し防止 、汚れ防止、破れ防止、落す防止 、邪魔防止
【全車種対応】適用対象：小型犬、猫。対応車種：全車種
【安定感抜群・飛び出し防止】座席はもちろん、後部座席にも取り付けができます。シートベルトを通すことで、しっかり座席に固定して、ショルダーストラップをヘッドレストにかけて固定できます。安定感抜群！また、シート中に飛び出し防止のリードも付き、ドライブする時、犬や猫ちゃんが車酔いなどの心配がありません
【汎用性抜群】ドライブ、アウトドアの旅行、獣医への定期健診、災害などの緊急時などの場合に適用します
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落札価格8341円
597 入札履歴
終了
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