『COVENT GARDEN ギルド・フラワーポット M QJ-25【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 07時 19分に出品され03月13日 07時 19分に終了予定です。即決価格は8,341円に設定されています。現在438件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

COVENT GARDEN ギルド・フラワーポット M QJ-25



【商品説明】

・サイズ:φ24.5×H28cm

・口径:21cm

・材質:セメント、穴あり、アンティーク調

・深さ:25.5cm



【サイズ】

高さ : 26.80 cm

横幅 : 27.80 cm

奥行 : 29.00 cm

重量 : 6.70 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。