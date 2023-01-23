『COVENT GARDEN ギルド・フラワーポット M QJ-25【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 07時 19分に出品され03月13日 07時 19分に終了予定です。即決価格は8,341円に設定されています。現在438件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
COVENT GARDEN ギルド・フラワーポット M QJ-25
【商品説明】
・サイズ:φ24.5×H28cm
・口径:21cm
・材質:セメント、穴あり、アンティーク調
・深さ:25.5cm
【サイズ】
高さ : 26.80 cm
横幅 : 27.80 cm
奥行 : 29.00 cm
重量 : 6.70 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8341円
438 入札履歴
終了
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