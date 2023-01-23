『ヒュンメル ボストンバッグ チームボストンバッグ HFB1030 ブラック (90)【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 16時 34分に出品され03月04日 16時 34分に終了予定です。即決価格は8,341円に設定されています。現在587件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヒュンメル ボストンバッグ チームボストンバッグ HFB1030 ブラック (90)



【商品説明】

・A4サイズ収納可

・ショルダーストラップ付き(全長157cm)

・ショルダー全長:53cm

・ポケットの数:5(外側3/内側2)

・全長 タテ34cmxヨコ72cmxマチ30cm

・留め具の種類: ファスナー

・重量:940g



【サイズ】

高さ : 11.20 cm

横幅 : 43.50 cm

奥行 : 75.40 cm

重量 : 1.14 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。