『ダンシングストーン ネックレス スワロフスキージルコニア採用 シルバー925製 レディースネックレス ペンダント 揺れるストーン 女性アクセ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 18時 35分に出品され03月04日 18時 35分に終了予定です。即決価格は8,340円に設定されています。現在860件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ダンシングストーン ネックレス スワロフスキージルコニア採用 シルバー925製 レディースネックレス ペンダント 揺れるストーン 女性アクセ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 2.70 cm
横幅 : 9.00 cm
奥行 : 9.00 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8340円
860 入札履歴
終了
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