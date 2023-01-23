『ダンシングストーン ネックレス スワロフスキージルコニア採用 シルバー925製 レディースネックレス ペンダント 揺れるストーン 女性アクセ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 18時 35分に出品され03月04日 18時 35分に終了予定です。即決価格は8,340円に設定されています。現在860件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ダンシングストーン ネックレス スワロフスキージルコニア採用 シルバー925製 レディースネックレス ペンダント 揺れるストーン 女性アクセ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.70 cm

横幅 : 9.00 cm

奥行 : 9.00 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ ダンシングストーン

ネックレス

スワロフスキージルコニア採用

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