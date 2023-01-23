『TK-SERVICE 新ルームミラー バックミラー モニター 9インチ バックカメラ連動機能 12V24V対応 1024*600 高輝度 LEDバック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 08時 13分に出品され03月29日 08時 13分に終了予定です。即決価格は8,340円に設定されています。現在391件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 新品 12V24V車用 ／ モニターサイズ:大画面9インチ ／ カラー:ブラック ／タッチボタン／リモコン付き

【解像度:1024(W)*RGB*600(H)】／ 液晶比率:16:9/4:3 切替 ／ ビデオ入力×2 画像がキレイです。

バックカメラコントロール入力×1 ／ 本体サイズ(mm):254*132 ／ モニターサイズ(mm):195*110 ／ 電源コード、リモコン ／ 簡易説明書(日本語)

2系統映像入力搭載画像は左下/右下/左上/右上 反転可能 ガイド線オンオフ位置調整機能付き 画像の明るさ/色合い/コントラスト 調節可能

信号がない時、青パネルになります。信号方式:NTSC/PAL ／付属品:本体/リモコン/説明書/電源ケーブル

[国内アフターサポート]当社は、兵庫県内に事務所及び倉庫があります。万一の交換や急ぎの対応が可能です。ご不明な点がございましたら、お気軽にメールにてお問い合わせください。