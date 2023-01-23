『天馬 植木鉢 プランター 陶器鉢 バルコニーガーデン テラコッタ ラウンドバンドポットSｅｔ3 ラフグレー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 11時 16分に出品され03月23日 11時 16分に終了予定です。即決価格は8,340円に設定されています。現在147件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

天馬 植木鉢 プランター 陶器鉢 バルコニーガーデン テラコッタ ラウンドバンドポットSｅｔ3 ラフグレー



【商品説明】

・ベーシックなカラーリングを施し、シーンを選ばず使えるフラワーポットです！嬉しいサイズ違い3つ入り！【SSサイズ】幅19×奥行19×高さ16.5cm 【Sサイズ】幅24×奥行24×高さ20cm 【Mサイズ】幅32×奥行32×高さ27cm



【サイズ】

高さ : 33.90 cm

横幅 : 38.29 cm

奥行 : 38.60 cm

重量 : 11.57 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。