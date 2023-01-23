『セピア ウォーター 200mL×3本【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 11時 07分に出品され03月04日 11時 07分に終了予定です。即決価格は8,340円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

セピア ウォーター 200mL×3本



【商品説明】

・?お得な3本セットです。

・?かゆみ、抜け毛、赤み、毛ツヤ、フケ、毛並み、におい、毛玉などのお悩みに皮膚を守り、被毛を育てる、セピアウォーターで新スキンケア習慣。

・?グルーミングがコレ1本で。ブラッシング時に、肉球ケア、目ヤニケア、歯磨き、耳掃除、おしりケアに。

・?無香料・無着色・防腐剤フリー・アルコールフリー・旧表示指定成分フリーで安心、安全の無添加処方。天然ミネラル保湿成分で全身ケアを。

・?超敏感肌でも使えるスキンケアブランド “Dr.ウィラード・ウォーター”のすべてを愛犬にも



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 18.70 cm

奥行 : 23.60 cm

重量 : 730.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。