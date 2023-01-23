『タミヤ 1/48 傑作機シリーズ No.68 イギリス海軍 フェアリー ソードフィッシュ Mk.I プラモデル 61068【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 17時 43分に出品され03月12日 17時 43分に終了予定です。即決価格は8,340円に設定されています。現在653件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

タミヤ 1/48 傑作機シリーズ No.68 イギリス海軍 フェアリー ソードフィッシュ Mk.I プラモデル 61068



【商品説明】

・組み立て、塗装が必要なプラモデル。別途、工具、塗料等が必要。



【サイズ】

高さ : 8.20 cm

横幅 : 20.20 cm

奥行 : 35.20 cm

重量 : 450.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。