『TOA ヘッドセットマイク(WM-1320用) WH-4000A【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 12時 56分に出品され03月28日 12時 56分に終了予定です。即決価格は8,339円に設定されています。現在269件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TOA ヘッドセットマイク(WM-1320用) WH-4000A
【商品説明】
・Make sure this fits by entering your model number.
・Type: Electret Condenser Type Power Supply: Powered by Wireless Microphone Body Directivity: Unidirectional
・Weight: 1.8 oz (50 g) (including cord); Compatible Models: Digital Wireless Microphone: WM-D1300; Wireless Microphone: WM-1320
【サイズ】
高さ : 6.10 cm
横幅 : 16.30 cm
奥行 : 20.80 cm
重量 : 170.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8339円
269 入札履歴
終了
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