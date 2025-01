TOA ヘッドセットマイク(WM-1320用) WH-4000A【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

TOA ヘッドセットマイク(WM-1320用) WH-4000A



【商品説明】

・Make sure this fits by entering your model number.

・Type: Electret Condenser Type Power Supply: Powered by Wireless Microphone Body Directivity: Unidirectional

・Weight: 1.8 oz (50 g) (including cord); Compatible Models: Digital Wireless Microphone: WM-D1300; Wireless Microphone: WM-1320



【サイズ】

高さ : 6.10 cm

横幅 : 16.30 cm

奥行 : 20.80 cm

重量 : 170.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。