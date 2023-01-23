『シールド25グレー/ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 19時 19分に出品され03月20日 19時 19分に終了予定です。即決価格は8,339円に設定されています。現在920件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シールド25グレー/ブラック
【商品説明】
・ストラップの種類: ストラップなし
・タテ44cmxヨコ27cmxマチ15cm
・ポケットの数:6(外側4/内側2)
・メイン素材: 表地:ポリエステル
・収納可能サイズ: 21-30L
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
【サイズ】
高さ : 16.40 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 43.00 cm
重量 : 880.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8339円
920 入札履歴
終了
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