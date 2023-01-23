『ちゃんちゃんこセット 赤 リンズ 還暦祝い 長寿祝着 赤 化粧箱入り 赤のちゃんちゃんこ 日本製 両親 感謝の気持ち 敬老の日 プレゼント【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月12日 01時 34分に出品され04月12日 01時 34分に終了予定です。即決価格は8,339円に設定されています。現在160件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ちゃんちゃんこセット 赤 リンズ 還暦祝い 長寿祝着 赤 化粧箱入り 赤のちゃんちゃんこ 日本製 両親 感謝の気持ち 敬老の日 プレゼント



【商品説明】

・フリーサイズ

・リンズ地はおめでたい鶴の柄で豪華です！！

・上品な貼化粧箱入りなので贈答用に最適です。

・安心の日本製 ちゃんちゃんこと頭巾のセット



【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 34.60 cm

奥行 : 41.60 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

着物、浴衣 タグ ちゃんちゃんこセット

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