『〔まとめ買い〕サントリー クラフトボス ブラック ペットボトル 500ml×48本（24本×2ケース）〔代引不可〕【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 22時 06分に出品され03月12日 22時 06分に終了予定です。即決価格は8,339円に設定されています。現在560件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 【まとめ買い】サントリー クラフトボス ブラック ペットボトル 500ml×48本（24本×2ケース） 【ジャンル・特徴】 缶コーヒーじゃない、ボス。