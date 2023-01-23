『Edifier TWS1 Pro 2世代 ワイヤレスイヤホン ノイズキャンセリング Bluetooth 5.3 人気 / 4.5g 軽量快適 ANC【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 14時 42分に出品され03月28日 14時 42分に終了予定です。即決価格は8,339円に設定されています。現在496件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
軽量で快適なイヤーピースと4種類のイヤーチップで、耳にぴったりとフィットし、長時間の使用でも疲れません。
アクティブノイズキャンセリング機能で、外部の騒音を最大42dBまで低減し、音楽や通話を楽しめます。「35dB以下は非常に静かな環境レベルで、一般的にはささやきや時計のチクタク音、木の葉のサラサラ音などの微かな音しか聞こえません。」
7段階の調整が可能なアンビエントサウンドモードで、周囲の音を聞き取りやすくし、安全かつ便利に外出できます。
イヤーインセンサー機能で、イヤホンを耳から外すと自動的に再生が停止し、再び装着すると再開します。
IP54レベルの防水防塵性能で、汗や雨にも強く、スポーツやアウトドアにも適しています。
【商品説明】
【商品詳細】
ブランド：Edifier
商品名：Edifier TWS1 Pro 2世代 ワイヤレスイヤホン ノイズキャンセリング Bluetooth 5.3 人気 / 4.5g 軽量快適 ANC ブルートゥースイヤホン/外音取り込み / IP54 / 急速充電 / 最大6+18時間音楽再生 / 専用アプリ対
【当店からの連絡】
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落札価格8339円
496 入札履歴
終了
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