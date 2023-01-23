Edifier TWS1 Pro 2世代 ワイヤレスイヤホン ノイズキャンセリング Bluetooth 5.3 人気 / 4.5g 軽量快適 ANC【2025年の人気アイテム】

商品情報

【商品概要】

軽量で快適なイヤーピースと4種類のイヤーチップで、耳にぴったりとフィットし、長時間の使用でも疲れません。

アクティブノイズキャンセリング機能で、外部の騒音を最大42dBまで低減し、音楽や通話を楽しめます。「35dB以下は非常に静かな環境レベルで、一般的にはささやきや時計のチクタク音、木の葉のサラサラ音などの微かな音しか聞こえません。」

7段階の調整が可能なアンビエントサウンドモードで、周囲の音を聞き取りやすくし、安全かつ便利に外出できます。

イヤーインセンサー機能で、イヤホンを耳から外すと自動的に再生が停止し、再び装着すると再開します。

IP54レベルの防水防塵性能で、汗や雨にも強く、スポーツやアウトドアにも適しています。



【商品説明】





【商品詳細】

ブランド：Edifier

商品名：Edifier TWS1 Pro 2世代 ワイヤレスイヤホン ノイズキャンセリング Bluetooth 5.3 人気 / 4.5g 軽量快適 ANC ブルートゥースイヤホン/外音取り込み / IP54 / 急速充電 / 最大6+18時間音楽再生 / 専用アプリ対



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