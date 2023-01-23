『CO2 レギュレーター スピードコントローラー・電磁弁一体型（小型兼大型ボンベ用）水草水槽用【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 19時 24分に出品され03月16日 19時 24分に終了予定です。即決価格は8,339円に設定されています。現在143件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
特徴 スピードコントローラーと電磁弁が一体型、オールインワンなので一台で即CO2添加が可能。セットが簡単です。 プログラムタイマーと併用すると添加時間の自動化で管理が楽になります。 設定圧力：0〜0.5MPa、そのまま安心してお使い頂けます。 これ一台で大型ボンベ（ミドボン）・60-74g小型ボンベカートリッジの両方が使用可能です。 小型ボンベ接続径：5/8-18UNF。 大型ボンベ接続径：W22−14 or 7/8-14UNF。 小さな水槽から大きな水槽まで幅広くお使い頂けます。 電磁弁は使用中の発熱量が少ない。表面温度は周辺温度＋1０前後と熱を持ちすぎません。 その動作が一目で解るように、イルミネーション（赤色LED）により電磁弁の動作（ｏｎ／ｏｆｆ）を視覚的に確認す
アクアシステム アクアCO2システムベーシック 6ミリ
¥ 8313
寿工芸 レグラスF-40SBフィルターセット X2
¥ 8312
テトラ パワーLEDプレミアム30 ライト アクアリウム 植物育成ライト タイマー内臓 点灯・消灯を個別設定可能 防水性能(IPX7)(Tetra)
¥ 8309
エーハイム ドレンコック 2260用
¥ 8309
アクアシステム クリスティ 2530
¥ 8303
魚用自動給餌器 自動給餌装置 屋外 定期給餌 回転式 10L 大容量 池 餌やり 自動魚フィーダー 給餌タイマー 魚給餌ディスペンサータイマー 電池なし
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ジェックス ベストバイオブロック メダカ鉢用
¥ 8293
CCフラグ Ziazag No.01
¥ 8288
Kryptonite Jawbreaker No.01
¥ 8288
CCフラグ Dinosaur Craws No.01
¥ 8288
水槽 金魚の水槽セット 熱帯魚水槽セット 水族館 水槽 魚飼育 LEDライト 水槽 ライト ペット用品 時間/日付/温度表示 水生植物育つ
¥ 8267
エーハイム トリプルタップユニット 2080用
¥ 8267
テトラ オールグラスアクアリウム420 熱帯魚セット 水槽 アクアリウム 熱帯魚 メダカ 金魚
¥ 8261
Carefree Fish Aquarium Super Strong Magnetic Cleaner Glass Fish Tank Megnet Brush Algae Scrapers Floating
¥ 8260
Eshopps EZ Feeder Aquarium Frozen Fish Food Dispenser with Strong Anti-Slip Magnet and Submersible Slow Release Feeding Chamber
¥ 8260
Automatic Fish Feeder， Aquarium Tank Feeding Timer Fish Food Dispenser Adjustable Outlet， App Control Voice Control， Compatible with Alexa.
¥ 8260
寿工芸 600S TB3点
¥ 8260
寿工芸 600S TB3点
¥ 8260
落札価格8339円
143 入札履歴
終了
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