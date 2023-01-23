『CO2 レギュレーター スピードコントローラー・電磁弁一体型（小型兼大型ボンベ用）水草水槽用【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 19時 24分に出品され03月16日 19時 24分に終了予定です。即決価格は8,339円に設定されています。現在143件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 特徴 スピードコントローラーと電磁弁が一体型、オールインワンなので一台で即CO2添加が可能。セットが簡単です。 プログラムタイマーと併用すると添加時間の自動化で管理が楽になります。 設定圧力：0〜0.5MPa、そのまま安心してお使い頂けます。 これ一台で大型ボンベ（ミドボン）・60-74g小型ボンベカートリッジの両方が使用可能です。 小型ボンベ接続径：5/8-18UNF。 大型ボンベ接続径：W22−14 or 7/8-14UNF。 小さな水槽から大きな水槽まで幅広くお使い頂けます。 電磁弁は使用中の発熱量が少ない。表面温度は周辺温度＋1０前後と熱を持ちすぎません。 その動作が一目で解るように、イルミネーション（赤色LED）により電磁弁の動作（ｏｎ／ｏｆｆ）を視覚的に確認す