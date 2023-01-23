『共立製薬 R&U 30 (アールアンドユー30) 100粒(10粒×10)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 07時 53分に出品され04月17日 07時 53分に終了予定です。即決価格は8,339円に設定されています。現在936件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
共立製薬 R&U 30 (アールアンドユー30) 100粒(10粒×10)
【商品説明】
・【内容量】100粒
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 4.60 cm
奥行 : 9.80 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8339円
936 入札履歴
終了
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