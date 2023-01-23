『スノーシューズ スノーブーツ アウトドア メンズ レースアップ ショート ブーツ ラウンドトゥ ミドル丈 防水 防寒 防滑 保暖 冬用 カジュアル 綿靴 雪靴 撥水【2024年最新】 』はヤフオクでから04月16日 22時 47分に出品され04月16日 22時 47分に終了予定です。即決価格は8,339円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品の情報
メイン素材：スエード
表地：スエード
ソール素材:ゴム
サイズ：23.0cm23.5cm24.0cm24.5cm25.0cm25.5cm26.0cm26.5cm27.0cm27.5cm28.0cm28.5cm
カラー：グレー グリーン カーキ 1グレー 1グリーン ブラウン
アッパーに撥水加工が施されており、雨や雪が染み込みにくく、手入れも簡単。完全防水ではありませんが、耐水圧のアッパー素材なので、水の染み込むことをガッチリ防ぐことができ
積雪や降雪時靴内の爽やかを保ちでき、湿気から逃れ、日常のお出かけや通学や普段履きにはもちろん雪や氷など濡れた道でも滑りにくい。
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サイズ表記は手作業にて行っておりますので、 実物と若干の誤差が生じる場合があります。
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落札価格8339円
834 入札履歴
終了
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