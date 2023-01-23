スノーシューズ スノーブーツ アウトドア メンズ レースアップ ショート ブーツ ラウンドトゥ ミドル丈 防水 防寒 防滑 保暖 冬用 カジュアル 綿靴 雪靴 撥水【2024年最新】

商品情報

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メイン素材：スエード

表地：スエード

ソール素材:ゴム

サイズ：23.0cm23.5cm24.0cm24.5cm25.0cm25.5cm26.0cm26.5cm27.0cm27.5cm28.0cm28.5cm

カラー：グレー グリーン カーキ 1グレー 1グリーン ブラウン



アッパーに撥水加工が施されており、雨や雪が染み込みにくく、手入れも簡単。完全防水ではありませんが、耐水圧のアッパー素材なので、水の染み込むことをガッチリ防ぐことができ

積雪や降雪時靴内の爽やかを保ちでき、湿気から逃れ、日常のお出かけや通学や普段履きにはもちろん雪や氷など濡れた道でも滑りにくい。



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サイズ表記は手作業にて行っておりますので、 実物と若干の誤差が生じる場合があります。