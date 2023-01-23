『国産100% ゆず緑茶 ティーパック 2.5g×7包×10袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園【2024年最新】 』はヤフオクでから05月11日 13時 03分に出品され05月11日 13時 03分に終了予定です。即決価格は8,339円に設定されています。現在261件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
国産100% ゆず緑茶 ティーパック 2.5g×7包×10袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
【商品説明】
・【原材料名】緑茶（静岡県産）、乾燥ゆず（徳島県産）静岡県（緑茶）、徳島県（乾燥ゆず）
・【商品名】ゆず緑茶 ティーバッグ【商品区分】食品・飲料【内容量】17.5g（2.5g×7）×10袋
・【店長の一言】香り豊かなゆずの緑茶です。老舗のお茶屋がこだわり抜いたさくらの和紅茶を是非お試しください(^-^)/
・【販売事業者名】有限会社山年園 170-0002 東京都豊島区巣
【サイズ】
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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8339円
261 入札履歴
終了
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