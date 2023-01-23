『GDREAMT ダブル エアーマット キャンプ マット コンパクト 幅広135cm・厚さ12CM エアマット 2人用 枕付き 寝心地よい 厚【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 11時 55分に出品され03月06日 11時 55分に終了予定です。即決価格は8,339円に設定されています。現在500件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GDREAMT ダブル エアーマット キャンプ マット コンパクト 幅広135cm・厚さ12CM エアマット 2人用 枕付き 寝心地よい 厚
【商品説明】
・?【コンパクト・幅広い適用性】?GDREAMTのキャンプ マット ダブル膨張後サイズ：（約）長さ196cm×幅135cm×厚さ12cm、収納時サイズ：（約）31cm×12cm×15cm。エアーベッドよりコンパクト、便利です。エアーマットを使わない時には折りたたんでコンパクトサイズになるので、持ち運びに便利、アウトドアで重宝します。?キャンプ、バックパッキング、ハイキング、旅行、公園、ビーチ、山登りなどアウトドア以外でも、地震や災害時の防災用品や急な来客の宿泊といったシーンでも活用でき。
・?【優れた気密性＆使いやすい】?GDREAMTのキャンプ マット ダブルが丈夫な20Dナイロン素材とTPU素
【サイズ】
高さ : 11.20 cm
横幅 : 15.60 cm
奥行 : 31.80 cm
重量 : 2.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
GDREAMT ダブル エアーマット キャンプ マット コンパクト 幅広135cm・厚さ12CM エアマット 2人用 枕付き 寝心地よい 厚
¥ 8338
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落札価格8339円
500 入札履歴
終了
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