『STELTON CLASSIC バキュームジャグ 1L グラニット 991【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 01時 08分に出品され03月12日 01時 08分に終了予定です。即決価格は8,339円に設定されています。現在571件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

STELTON CLASSIC バキュームジャグ 1L グラニット 991



【商品説明】

・Classic series

・Erik?Magnussen デザイン

・サイズ:直径10.5x高さ30cm

・原産国;デンマーク

・本体重量;0.860kg

・素材 :ボディ/ABS樹脂(900・915はステンレス)中ビン/ソーダ石灰ガラス スパウト/ポリアセタール樹脂 ガスケット/合成ゴム ストッパー(2種類)/ポリプロピレン樹脂



【サイズ】

高さ : 13.80 cm

横幅 : 14.10 cm

奥行 : 31.60 cm

重量 : 1.07 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。