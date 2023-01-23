Tiny Arcade スペースインベーダー 卓上版【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

Tiny Arcade スペースインベーダー 卓上版



【商品説明】

・Tiny Arcade卓上版は、1980年代からレストランやバーを占拠した「カクテルテーブル」スタイルのアーケードゲームをベースにしています。

・あらゆるゲーマーへのギフトやクリスマスのプレゼントに最適です。 推奨年齢は8歳以上です。

・オリジナル同様のフルサイズな卓上版アーケードをミニチュアにし、スクリーンサイズは1インチ、テーブル全体のサイズは4×3×2インチです。

・タイムトリップで過去にもどり、Tiny Archadeの卓上版スペースインベーダーをプレイしましょう。

・完全な本格的ゲームプレイ、フルカラー、ハイレゾスクリーン、アーケードゲームサウンド、ジョイスティック、2つの方向ボタンが付いたスマートな横向きデザイン。



【サイズ】

高さ : 9.20 cm

横幅 : 9.70 cm

奥行 : 13.00 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。