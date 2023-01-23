『LG ブルーレイプレーヤー BP250【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 23時 53分に出品され03月24日 23時 53分に終了予定です。即決価格は8,339円に設定されています。現在353件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
LG ブルーレイプレーヤー BP250
|JAN
8806087946369
|型番
|重量
1479
|梱包サイズ(L×W×H)
32.2 × 30.6 × 8.4
|商品仕様
|商品説明
LGエレクトロニクス BP250 ブルーレイ/DVDプレーヤー発売日:2015年4月17日横幅270mmのコンパクトなブルーレイプレーヤー幅27cm×奥行き19.5cm※のコンパクトサイズだから、設置場所の選択肢も広がります。※突起部は含まずHDMIケーブル同梱だから、高画質・高音質購入したその日から、HDMIケーブル1本で ハイクオリティな映像と音声を楽しめます。PCファイルも再生可能USB接続により、USBメモリーや外付けハードディスク内のファイルも再生可能です。また、音楽CDをMP3形式で、USBメモリーに保存することもできます。仕様再生可能メディア:USBExternalHDDplayback(viaUSB)BD-ROM/BD-R/BD-REDVD-ROM/DVDR/DVDRWAudioCD/CD-R/CD-RWDTS-CD消費電力(待機時):12W(0.5W)主な再生可能フォーマット(ディスク/USB):avi、xvid、mpg、mpeg、mkv、mp4、asf、wmv、m4v、vob、3gp、fl...
|配送方法
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
8806087946369
商品コード
B00TWW583Q
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落札価格8339円
353 入札履歴
終了
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