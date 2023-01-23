『LG ブルーレイプレーヤー BP250【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 23時 53分に出品され03月24日 23時 53分に終了予定です。即決価格は8,339円に設定されています。現在353件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 商品名

LG ブルーレイプレーヤー BP250



JAN

8806087946369



型番





重量

1479



梱包サイズ(L×W×H)

32.2 × 30.6 × 8.4



商品仕様





商品説明

LGエレクトロニクス BP250 ブルーレイ/DVDプレーヤー発売日:2015年4月17日横幅270mmのコンパクトなブルーレイプレーヤー幅27cm×奥行き19.5cm※のコンパクトサイズだから、設置場所の選択肢も広がります。※突起部は含まずHDMIケーブル同梱だから、高画質・高音質購入したその日から、HDMIケーブル1本で ハイクオリティな映像と音声を楽しめます。PCファイルも再生可能USB接続により、USBメモリーや外付けハードディスク内のファイルも再生可能です。また、音楽CDをMP3形式で、USBメモリーに保存することもできます。仕様再生可能メディア:USBExternalHDDplayback(viaUSB)BD-ROM/BD-R/BD-REDVD-ROM/DVDR/DVDRWAudioCD/CD-R/CD-RWDTS-CD消費電力(待機時):12W(0.5W)主な再生可能フォーマット(ディスク/USB):avi、xvid、mpg、mpeg、mkv、mp4、asf、wmv、m4v、vob、3gp、fl...



配送方法

当店の商品は他出品モールとの併売の為、在庫状況は常に変動がございます。

ご注文受付後、欠品などによりお届けにお時間がかかる場合は別途ご連絡をさせていただきます。



商品カテゴリ KeepGivingShop 家電＆カメラ テレビ、オーディオ、カメラ テレビ、映像機器 AV周辺機器 その他AV周辺機器

JANコード/ISBNコード 8806087946369

商品コード B00TWW583Q