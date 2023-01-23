『オーディオクエスト PEA48G/3M HDMIケーブル ブラック ［3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応］【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 08時 34分に出品され04月01日 08時 34分に終了予定です。即決価格は8,339円に設定されています。現在540件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

オーディオクエスト PEA48G/3M HDMIケーブル ブラック ［3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応］



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 16.30 cm

奥行 : 23.90 cm

重量 : 230.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。