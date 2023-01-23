『ナスタ(NASTA) プライベートボックス KS-PV002S-D1-BK 屋内タイプ ブラック 本体: 奥行20cm 本体: 高さ15cm 本体:【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 15時 15分に出品され03月20日 15時 15分に終了予定です。即決価格は8,339円に設定されています。現在308件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 仕上 : 本体 : No.2B仕上・扉 : ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装色 : クリアアクリル焼付塗装カラーバリエーション設定

サイズ : (H×W×D) (ボックス内寸法) (197×148×128)

収納サイズ : D150タイプ : H197×W148×D128