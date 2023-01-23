『ロキシー ラッシュガード AURORA レディース KHA M【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 18時 20分に出品され03月14日 18時 20分に終了予定です。即決価格は8,339円に設定されています。現在161件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 手元まで覆うサムホール付きジップラッシュガードUVカット機能を備えさらにフード付き仕様なのでカバー力が高く日やけ対策に優れた効果を発揮します胸元のロゴがさりげないアクセント速乾性のあるクイックドライ機能を搭載したことでさらりとした着心地を実現します一枚持っていると便利なアイテムです