『家具 山下工芸(Yamasita craft) 片えくぼ 大【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 23時 47分に出品され03月08日 23時 47分に終了予定です。即決価格は8,338円に設定されています。現在989件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
花瓶
【商品名】
山下工芸(Yamasita craft) 片えくぼ 大
【商品説明】
・サイズ:W18×D19×H16.5cm
・寸法:W18×D19×H16.5cm 素材:竹 国・輸:国産 製造国:日本
【サイズ】
高さ : 19.40 cm
横幅 : 19.80 cm
奥行 : 20.40 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8338円
989 入札履歴
終了
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