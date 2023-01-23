『家具 山下工芸(Yamasita craft) 片えくぼ 大【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 23時 47分に出品され03月08日 23時 47分に終了予定です。即決価格は8,338円に設定されています。現在989件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 花瓶

【商品名】

山下工芸(Yamasita craft) 片えくぼ 大



【商品説明】

・サイズ:W18×D19×H16.5cm

・寸法:W18×D19×H16.5cm 素材:竹 国・輸:国産 製造国:日本



【サイズ】

高さ : 19.40 cm

横幅 : 19.80 cm

奥行 : 20.40 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。