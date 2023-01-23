『Petmoon ペットカート 猫犬兼用 バギー 多頭用 カート 小型犬 中型犬 360°回転 犬用ベビーカー 3way 折りたたみ 四輪 介【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 02時 41分に出品され04月26日 02時 41分に終了予定です。即決価格は8,338円に設定されています。現在719件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Petmoon ペットカート 猫犬兼用 バギー 多頭用 カート 小型犬 中型犬 360回転 犬用ベビーカー 3way 折りたたみ 四輪 介
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 20.00 cm
横幅 : 40.00 cm
奥行 : 77.00 cm
重量 : 6.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8338円
719 入札履歴
終了
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